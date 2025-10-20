Израиль после серии ударов по сектору Газа возобновляет соблюдение перемирия

Фото: Moiz Salhi/Anadolu via Getty Images

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля в ночь на понедельник возобновила соблюдение режима прекращения огня в секторе Газа, сообщает Jerusalem Post,

В течение воскресенья военные нанесли серию массированных ударов по сектору Газа, которые, согласно палестинским данным, привели к гибели нескольких десятков человек. Среди погибших - несколько командиров военного крыла ХАМАС.

Эти удары стали ответом на проведенные ХАМАС атаки на позиции израильских военных. По информации The Times of Israel, двое военнослужащих погибли, еще трое получили ранения.

Израильские СМИ отмечали, что в правительстве страны выступили за жесткий ответ на действия ХАМАС, но при этом готовы в дальнейшем вернуться к соблюдению перемирия.