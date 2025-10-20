Самолет AZAL выкатился за пределы ВВП после экстренной посадки в Пулково

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Самолет "Азербайджанских авиалиний" после экстренной посадки в Пулково выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВВП), пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в службах петербургского аэропорта.

"Произошло выкатывание за пределы ВПП. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что в настоящее время к самолету направляются службы аэропорта.

"Экипаж не запрашивал эвакуацию по аварийным трапам. Обстановка на борту спокойная", - добави собеседник "Интерфакса".

Ранее экипаж Airbus A320 AZAL после вылета в Баку запросил немедленный возврат в Пулково из-за проблем с шасси.