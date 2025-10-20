Трамп заявил, что Индия продолжит платить "огромные" пошлины, если не откажется от нефти из РФ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пообещал сохранить "огромные" пошлины для Индии, если она не откажется от закупок российской нефти.

"Я разговаривал с премьер-министром Индии Моди (Наредра Моди - ИФ), и он сказал, что не собирается связываться с российской нефтью", - заявил Трамп журналистам на борту своего самолета во время возвращения в Вашингтон из штата Флорида.

"Но если они хотят говорить об этом (продолжение закупок нефти у России - ИФ), то они просто продолжат платить огромные пошлины, а они не хотят этого делать", - добавил президент США.

На прошлой неделе американский лидер заявил, что в среду обсуждал с Моди вопрос, связанный с российской нефтью.

"Я был недоволен тем, что Индия покупает нефть (из России - ИФ), и Моди заверил меня сегодня, что они не будут покупать нефть из России. Это большой шаг", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Однако в четверг представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что не знает ни о каких контактах Трампа и Моди, о которых накануне говорил глава Белого дома.