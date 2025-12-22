Суд во Франции вынес заочный приговор экс-премьеру Молдавии Филату

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Молдавии Влад Филат приговорен во Франции к двум годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тыс. евро по делу об отмывании средств при покупке недвижимости, сообщают в понедельник молдавские СМИ.

По их данным, приговор был вынесен заочно 8 декабря.

В рамках процесса Парижский уголовный суд выдал ордер на арест Филата. Суд также постановил приговорить его бывшую жену Санду Дивиричян к 18 месяцам условного тюремного заключения и штрафу в размере 150 тыс. евро. Она также должна будет выплатить совместно с Филатом 10 тыс. евро Молдавии в качестве компенсации морального ущерба.

Филат написал на своей странице в соцсетях, что это "политически мотивированное решение". Он выразил недоумение по поводу того, что Молдавия стала стороной в судебном процессе, хотя дело было закрыто в стране, и потребовала компенсацию в размере 18 млн евро.

"Запросы, поданные французским властям (со стороны молдавских правоохранительных органов - ИФ), были преувеличены и не имели правовой основы, что привело к беспрецедентному решению во французской юриспруденции, удивившему как юристов, так и стороны, участвовавшие в процессе", - написал бывший премьер Молдавии.

"Я подал апелляцию на этот приговор. Я уверен, что справедливость и законность восторжествуют, а злоупотребление процессуальными правами и политическое вмешательство будут должным образом наказаны", - подчеркнул Филат.

По его мнению, обвинения в его адрес являются "неоправданными", так как "дело касается исключительно покупки дома во Франции, а продолжение процесса основано на показаниях, которые считаются ложными".

На прошлой неделе Филат присутствовал на заседании суда Кишинева по делу бывшего председателя Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка. Его судят в рамках дела о краже миллиарда долларов из банковской системы Молдавии.

С 2009 по 2016 год Филат и Плахотнюк были лидерами партий и политическими партнерами - они оба руководили Альянсом за европейскую интеграцию. Со временем, отношения между ними перешли из партнерства в соперничество. В 2013 году Филат был отстранен от должности премьер-министра, а в 2015 году был арестован прямо в зале заседаний парламента.

В 2016 году Филат был осужден на девять лет лишения свободы за пассивную коррупцию и злоупотребление административным ресурсом. Приговор был вынесен по доносу предпринимателя Илана Шора, который заявил, что дал ему взятку в 200 тыс. евро. Филат был досрочно освобожден в 2019 году, отбыв менее четырех лет в заключении.