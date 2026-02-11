Поиск

В Киргизии задержаны инициаторы требования досрочных президентских выборов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В следственную службу МВД Киргизии доставлены 75 человек, подписавшихся под обращением на имя президента страны Садыра Жапарова о проведении досрочных президентских выборов, трое предполагаемых инициаторов акции задержаны, сообщило МВД.

Инициаторами обращения следствие считает бывшего вице-премьера страны Бекболота Талгарбекова, Курманбека Дыйканбаева и бывшего депутата Эмилбека Узакбаева. В их домах проведены обыски, после чего активисты были задержаны и помещены в ИВС. На них завели уголовное дело о массовых беспорядках.

"Отдельные заявления, содержащиеся в обращении, вызвали широкий общественный резонанс и обострили общественно-политическую ситуацию в стране", - заявили в пресс-службе МВД.

Коллективное обращение на имя президента и спикера парламента с просьбой безотлагательно инициировать проведение новых президентских выборов в 2026 году появилось несколько дней назад.

11 февраля Академия наук Киргизии заявила, что ее эксперты проанализировали это обращение и пришли к выводу: тезис о необходимости досрочных выборов юридически ничтожен и может быть интерпретирован как призыв к дестабилизации.

"Первый срок президентства Садыра Жапарова составляет шесть лет и переходные положения новой Конституции, установившей пятилетний срок, не отменяют ранее полученный мандат. Правовых оснований для назначения досрочных выборов президента нет. Действующий курс руководства страны отвечает национальным интересам и демонстрирует конкретные результаты в экономике и социальной сфере", - отмечается в заключении.

Вице-премьер Эдиль Байсалов призвал общество сплотиться вокруг всенародно избранного президента и поддержать курс на укрепление законности, конституционного порядка и устойчивой стабильности.

"В последние месяцы некоторые безответственные элементы, престарелые "сбитые летчики" и "политические банкроты", прикрываясь именем народного генерала (экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева - ИФ), возомнили себя творцами истории. Преследуя свои личные цели, они начали говорить от его имени, активно продвигать якобы уже принятые решения о личных властных притязаниях, предстоящей смене власти, создавать атмосферу недоговорённости и скрытого противостояния", - написал Байсалов в соцсети.

Он отметил, что в результате возникла опасная двусмысленность. "В обществе начали циркулировать разговоры о якобы существующем двоевластии, о необходимости проведения досрочных выборов и не легитимности действующей власти. Именно эти провокаторы и их неприкрытые амбиции внесли раскол между Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым , который уже стал угрожать расколом всему обществу и государству", - подчеркнул вице-премьер.

Байсалов подчеркнул, что "президентские выборы должны пройти в установленный срок в январе следующего года".

Жапаров отправил в отставку главу ГКНБ Киргизии Камчыбека Ташиева и трех его заместителей 10 февраля. Исполняющим обязанности председателя госкомитета назначен Жумгалбек Шабданбеков. Свое решение президент объяснил необходимостью укрепить единство государства и не допустить раскола в обществе.

