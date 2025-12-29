Трамп сообщил, что вопрос о Донбассе еще не решен, но прогресс в переговорах есть

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил, что вопрос Донбасса остается в числе пока не решенных в рамках украинского урегулирования.

"Мы приближаемся к соглашению по этому вопросу. И это важный вопрос", - заявил Трамп журналистам.

По его словам, вопрос Донбасса - "безусловно, одна из больших проблем".

"Этот вопрос не решен. Но я думаю, мы стали ближе к цели", - заверил американский лидер.

"Мы добились большого прогресса", - сказал Трамп.

По его словам, во время встречи с Зеленским они "обсудили все аспекты мирного соглашения".

"Я действительно думаю, что мы становимся намного ближе (к достижению урегулирования на Украине - ИФ)", - отметил он.



