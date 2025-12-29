Уиткофф, Кушнер, Кейн, Рубио, Хегсет войдут в группу для контактов с Украиной и РФ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В американскую рабочую группу для контактов с Украиной и РФ по украинскому урегулированию войдут спецпосланник Стив Уиткофф, предприниматель Джаред Кушнер, глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн, госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет, объявил президент США Дональд Трамп.

"В состав рабочей группы войдут Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, генерал Дэн Кейн, Марко Рубио и еще несколько человек, и вероятно Пит Хегсет", - сообщил Трамп журналистам по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин согласился с предложением США продолжить работу по урегулированию украинского конфликта в рамках специально создаваемых двух рабочих групп по проблемам безопасности и экономики.