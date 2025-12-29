Поиск

Товарооборот Белоруссии и России по итогам 2025 года может превысить $60 млрд

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Товарооборот между Белоруссией и Россией за 2025 год растет и может превысить рекордные $60 млрд, заявил посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник.

"Я надеюсь, мы закончим 2025 год с более $60 млрд (товарооборота между Белоруссией и Россией- ИФ.)", - приводит слова Рогожника госагентство БелТА.

"Несмотря на все трудности, которые сегодня возникают в связи с охлаждением российской экономики, все равно это не стало для нас препятствием, и мы все равно идем с ростом", - добавил он.

При этом Рогожник отметил отсутствие серьезного влияния западных санкций на торговое взаимодействие двух стран.

"Мы сегодня уже фактически этих санкций не ощущаем, все вопросы по сути дела решены. Да, вначале возникали вопросы по логистике, но сегодня при поддержке России при экспорте нашей продукции мы не испытываем никаких трудностей", - сказал белорусский посол.

Белоруссия БелТА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп сообщил, что вопрос о Донбассе еще не решен, но прогресс в переговорах есть

"Роскосмос" сообщил о выведении на орбиту спутников для Ирана, Белоруссии и Эквадора

Трамп заявил, что судьба замороженных активов РФ еще не решена

Трамп заявил, что у него по-прежнему нет дедлайнов по украинскому урегулированию

Что произошло за день: воскресенье, 28 декабря

Трамп назвал телефонный разговор с Путиным хорошим и продуктивным

 Трамп назвал телефонный разговор с Путиным хорошим и продуктивным

Трамп заявил, что ООН нужно действовать активнее для урегулирования конфликтов

ВМС США остались без боевых кораблей в Средиземном море

 ВМС США остались без боевых кораблей в Средиземном море

Президент Сомали призвал защитить единство страны

Главы МИД Таиланда и Камбоджи начинают двухдневные переговоры в КНР
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7992 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });