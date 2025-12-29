Товарооборот Белоруссии и России по итогам 2025 года может превысить $60 млрд

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Товарооборот между Белоруссией и Россией за 2025 год растет и может превысить рекордные $60 млрд, заявил посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник.

"Я надеюсь, мы закончим 2025 год с более $60 млрд (товарооборота между Белоруссией и Россией- ИФ.)", - приводит слова Рогожника госагентство БелТА.

"Несмотря на все трудности, которые сегодня возникают в связи с охлаждением российской экономики, все равно это не стало для нас препятствием, и мы все равно идем с ростом", - добавил он.

При этом Рогожник отметил отсутствие серьезного влияния западных санкций на торговое взаимодействие двух стран.

"Мы сегодня уже фактически этих санкций не ощущаем, все вопросы по сути дела решены. Да, вначале возникали вопросы по логистике, но сегодня при поддержке России при экспорте нашей продукции мы не испытываем никаких трудностей", - сказал белорусский посол.