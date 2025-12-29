В Китае заявили, что учения в Тайваньском проливе направлены на защиту суверенитета

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Военные учения, которые 29 декабря начинает Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в районе Тайваньского пролива, являются предупреждением сепаратистам и попыткам внешнего вмешательства, заявил в понедельник официальный представитель командования НОАК Ши И.

"Это серьезное предупреждение сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, и силам, осуществляющим внешнее вмешательство", - говорится в заявлении Ши И.

Он также подчеркнул, что "это законные и необходимые действия, направленные на защиту национального суверенитета и поддержание национального единства".

Ши И сообщил, что в учениях, названных "Миссия справедливости 2025", примут участие военно-морские и военно-воздушные силы, ракетные и другие войска.

Они будут проходить в Тайваньском проливе к северу, юго-западу, юго-востоку и востоку от острова Тайвань.

В ходе учений будет проведена проверка "боеготовности на море и в воздухе, полицейское патрулирование, захват всеобъемлющего контроля, блокада и удержание под контролем ключевых портов и регионов, а также сдерживание на внешней линии".

Согласно легенде учений, "корабли и самолеты будут приближаться к острову Тайвань с разных направлений, комплексная атака различных родов войск будет направлена на проверку реальных боевых возможностей на театре военных действий".