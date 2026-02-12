Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки пяти украинских ракет "Фламинго"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток нейтрализовали 230 различных воздушных целей, в том числе пять украинских крылатых ракет "Фламинго".

"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго", шесть управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 211 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в Минобороны РФ в четверг.



