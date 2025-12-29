Уолл-стрит завершила торги пятницы в слабом минусе

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы закрылись в слабом минусе в пятницу после роста по итогам пяти сессий подряд.

При этом все три основных индикатора Уолл-стрит показали недельный подъем.

В четверг торги в США не проводились в связи с празднованием Рождества. Предрождественскую сессию S&P 500 и Dow Jones завершили на рекордных максимумах. В пятницу активность на фондовых рынках была невысокой.

Инвесторы оценивали новости компаний, а также перспективы смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Вышедшие на прошлой неделе данные просигнализировали об устойчивости американской экономики. ВВП США в июле-сентябре вырос на 4,3% в пересчете на годовые темпы, максимально за два года, после увеличения на 3,8% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал замедление роста до 3,3%.

Рынок закладывает два снижения ставки Федрезерва в следующем году, тогда как декабрьский прогноз самого ЦБ предусматривает лишь одно снижение.

Бумаги Nvidia Corp. подорожали на 1% после сообщений СМИ о том, что чипмейкер покупает активы стартапа Groq, занимающегося разработкой высокопроизводительных ИИ-ускорителей.

Среди других компаний "великолепной семерки" акции Tesla снизились в цене на 2,1%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,6%, Alphabet Inc. и Apple Inc. - на 0,2%, Microsoft Corp. - на 0,1%. Рыночная стоимость Amazon.com Inc. увеличилась на 0,1%.

Лидером роста в составе индекса S&P 500 стал ритейлер Target Corp., нарастивший капитализацию на 3,1% после сообщения The Financial Times о том, что инвестор-активист Toms Capital Investment Management купил значительную долю этой компании.

Стоимость бумаг Warner Bros. Discovery (WBD) опустилась на 1,5% после статьи New York Post о том, что Paramount Skydance может отказаться от своего предложения о покупке WBD и вместо этого подать в суд на ее совет директоров, который, как утверждают источники издания, не показал объективности при рассмотрении предложений конкурирующих покупателей.

Котировки производителей драгметаллов Coeur Mining и Freeport-McMoRan Inc. поднялись на 2,5% и 2,2% соответственно на фоне роста цен на золото и серебро до рекордных максимумов.

Капитализация южнокорейского интернет-ритейлера Coupang подскочила на 6,5%. Ранее компания сообщила, что персональные данные клиентов, оказавшиеся уязвимыми в результате утечки, были удалены лицом, подозреваемым в несанкционированном доступе к ее системам.

Лидерами падения в составе S&P 500 стали Moderna Inc. (-4,7%), Texas Pacific Land Corp. (-2,9%) и Palantir Technologies Inc. (-2,8%), в Dow Jones - McDonald's Corp. (-0,9%), Walt Disney Co. (-0,8%) и Boeing Co. (-0,8%).

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,04%, до 48710,97 пунктов.

Standard & Poor's 500 опустился на 0,03% - до 6929,94 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,09% и закрылся на отметке 23593,10 пункта.