Каллас заявила, что ЕС будет стремиться ограничивать финансовые ресурсы РФ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о необходимости рассматривать любые меры, направленные на ограничение доходов России, с целью усиления давления на Москву в украинском вопросе.

"Параллельно (военной поддержке Украины - ИФ) мы усиливаем давление на Россию. Сегодня ЕС внес Россию в черный список из-за риска отмывания денег. Это замедлит и увеличит стоимость транзакций с российскими банками", - заявила Каллас в четверг на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Она также сообщила, что продвигается работа над кредитом для Киева в 90 млрд евро на 2026-2027 годы и над 20-м пакетом антироссийских санкций.

Глава европейской дипломатии призвала рассматривать любые меры, ограничивающие финансовые ресурсы РФ.