OpenAI ведет переговоры о привлечении около $40 млрд от Nvidia, Microsoft и Amazon

Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Американская ИИ-компания OpenAI ведет переговоры о привлечении порядка $40 млрд от Nvidia Corp., Microsoft Corp. и Amazon.com Inc. в рамках инвестраунда с оценкой $750 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, Nvidia может вложить $20 млрд, Amazon - от $10 млрд, Microsoft - несколько миллиардов долларов.

Инвестиции Nvidia могут стать дополнением к тем $100 млрд, которые она обязалась инвестировать траншами по $10 млрд по мере ввода мощностей дата-центров OpenAI в рамках заключенной в прошлом году многолетней сделки, или условия этой сделки могут быть пересмотрены, отмечают источники.

В свою очередь, вложения Amazon могут стать частью сделки, в рамках которой она получит доступ к технологиям OpenAI. Ранее компании уже заключили семилетний контракт на $38 млрд, который обеспечил OpenAI доступ к облачной инфраструктуре Amazon.

Всего OpenAI хочет привлечь в новом раунде до $100 млрд на расширение бизнеса.

ИИ-компания также ведет переговоры с суверенными фондами, включая Abu Dhabi Investment Authority и MGX, и близка к привлечению еще $30 млрд от японской SoftBank.

При этом неясно, будут ли инвестировать все упомянутые стороны и получится ли привлечь $100 млрд, говорят источники FT.

На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что OpenAI хочет привлечь не менее $50 млрд с оценкой $750-830 млрд. В декабре газета The Wall Street Journal писала, что компания рассчитывает привлечь до $100 млрд с оценкой до $830 млрд.

Предыдущий инвестраунд прошел осенью минувшего года, оценка тогда составила $500 млрд.

SoftBank в прошлом месяце инвестировала в ИИ-компанию $22,5 млрд и довела свою долю в ней до 11%. Для финансирования этой сделки японская компания продала пакет акций Nvidia за $5,8 млрд.

Microsoft владеет 27% OpenAI и является крупнейшим акционером.

Акции Nvidia дешевеют на 0,2% в ходе предварительных торгов в четверг, Microsoft - на 7%, Amazon - на 0,5%.

