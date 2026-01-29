Поиск

ВС Польши заметили в воздушном пространстве страны воздушные шары из Белоруссии

Фото: Getty Images

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило об инциденте в воздушном пространстве на границе с Белоруссией.

"Вечером среды, 28 января 2026 года, поступили сообщения о том, что объекты, приближающиеся со стороны Беларуси, вошли в воздушное пространство Польши. Полет всех объектов непрерывно отслеживался военными радиолокационными системами Вооруженных сил Польши. В целях обеспечения безопасности были введены временные ограничения для гражданской авиации на использование части воздушного пространства над Подляским воеводством. Эти меры носили превентивный характер и соответствовали действующим процедурам", - говорится в сообщении.

"На основании проведенного анализа, включая характеристики полета, скорость и направление движения объектов, было установлено, что объекты, скорее всего, представляют собой воздушные шары, движущиеся в соответствии с метеорологическими условиями", - заявило командование.

Угрозы безопасности воздушного пространства Польши выявлено не было. Однако командование отметило. что "подобные инциденты вписываются в гибридную активность, которую Польша переживает на востоке".

"Ситуация находится под постоянным наблюдением, и силы и средства Вооруженных сил Польши остаются в готовности к выполнению задач, связанных с защитой польского воздушного пространства", - резюмировали в командовании.

Польша Белоруссия
