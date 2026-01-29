Поиск

"Росатом" предложил ОАЭ проекты строительства АЭС большой и малой мощности

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" предложила ОАЭ свои проекты строительства АЭС большой и малой мощности, сообщил журналистам глава компании Алексей Лихачев.

"Сегодня у наших партнеров из Арабских Эмиратов есть желание расширить ядерную повестку. Мы сделали им свои предложения по большой мощности, по малой – в наземном, плавучем варианте", - рассказал он.

По его словам, "эти вопросы сейчас прорабатываются".

Президент "Русатом Оверсиз" Илья Вергизаев в ходе РЭН-2025, говоря о перспективах в арабском регионе, сообщал, что ОАЭ думают как над развитием второй очереди АЭС (АЭС Барака - ИФ), так и над развитием исследовательских реакторов.

"Росатом" уже сотрудничает с ОАЭ в транспортной сфере. Так, у компании есть совместный проект по контейнерным перевозкам по СМП с арабским портовым оператором DP World (DPW).

