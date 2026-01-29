ЕС ввел санкции в отношении российских журналистов и деятелей культуры

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Евросоюз ввел санкции против российских журналистов, телеведущих и деятелей культуры, сообщается в директиве ЕС, опубликованной в четверг.

"Россия в течение многих лет ведет гибридные кампании против ЕС и его государств-членов, при этом злонамеренные действия еще более обострились с начала агрессии против Украины и, по всей вероятности, будут продолжаться в обозримом будущем", - говорится в документе.

Отмечается, что "ввиду серьезности ситуации" в санкционный лист добавляются следующие граждане России: журналисты Дмитрий Губерниев, телеведущие Екатерина Андреева и Мария Ситтель, журналисты Павел Зарубин, Роман Чумаков, а также артист балета Сергей Полунин.