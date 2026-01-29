Поиск

Суверенный фонд Норвегии получил $247 млрд дохода в 2025 году

Суверенный фонд Норвегии получил $247 млрд дохода в 2025 году
Фото: Getty Images

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, по итогам 2025 года получил прибыль в размере 2,36 трлн крон ($247,4 млрд).

Как говорится в отчетности фонда, доход от инвестиций составил 15,1%.

Фонд получил от инвестиций в акции доход в размере 19,3%, от вложений в инструменты с фиксированной доходностью - 5,4%, в недвижимость - 4,4%, в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) - 18,1%.

"Фонд добился очень хорошего результата в 2025 году, - заявил генеральный директор Norges Bank Investment Management Николай Танген. - Особенно выделяются акции технологических, финансовых и горнодобывающих компаний, которые внесли существенный вклад в общую доходность".

Стоимость активов под управлением фонда на конец прошлого года составляла 21,268 трлн крон. На вложения в акции приходилось 71,3% инвестпортфеля, в облигации - 26,5%, в недвижимость - 1,7%, в ВИЭ - 0,4%.

Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. Norges Bank Investment Management, которая отвечает за управление фондом, является подразделением норвежского центробанка. Фонду принадлежат около 1,5% всех акций в мире.

Норвегия Нефтяной фонд Norges Bank Investment Management
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕС примет санкции против Ирана в связи с подавлением протестов

Суверенный фонд Норвегии получил $247 млрд дохода в 2025 году

 Суверенный фонд Норвегии получил $247 млрд дохода в 2025 году

ВС Польши заметили в воздушном пространстве страны воздушные шары из Белоруссии

 ВС Польши заметили в воздушном пространстве страны воздушные шары из Белоруссии

Глава МИД Франции сообщил о продолжении работы ЕС над пакетом санкций против РФ

Brent подорожала на геополитических рисках до $69,29 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 29 января

Tesla откажется от Model S и X ради производства человекоподобных роботов

 Tesla откажется от Model S и X ради производства человекоподобных роботов

В Колумбии при крушении самолета погибли 15 человек

Глава ФРС заявил об устойчивом положении экономики США

 Глава ФРС заявил об устойчивом положении экономики США

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8268 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });