Каллас заявила, что в ЕС обсуждают идею о запрете на въезд участникам СВО

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас Фото: АР/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Многие в ЕС поддерживают идею запрета на въезд на территорию союза тех граждан России, кто участвовал в СВО, заявила в четверг глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Многие представители ЕС поддерживают это, поскольку эти люди представляют риск для безопасности", - сказала она.

"Мы предложили доработать эту идею, поскольку мы должны быть готовы к этому в случае прекращения огня или другого решения", - отметила Каллас.