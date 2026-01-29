Поиск

Ракета SpaceX вывела на орбиту очередную группу интернет-спутников Starlink

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в четверг вывела на орбиту партию из 25 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 25 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении. Это уже восьмой запуск аппаратов Starlink с начала года.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 07:53 по времени Тихоокеанского побережья США (в 20:53 по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 19-й раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила свыше 11 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 9,5 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 34 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

