Трамп объявил о снятии блокады воздушного пространства Венесуэлы

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой вновь открыто.

"Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился об открытии воздушного пространства над Венесуэлой в четверг после телефонного разговора с исполняющей обязанности президента страны Делси Родригес, в рамках усилий по возобновлению связей после захвата Николаса Мадуро", - сообщает Bloomberg.

По словам Трампа, он поручил Пентагону и министерству транспорта внести необходимые изменения к концу дня, отметив, что Родригес сообщила ему, что власти страны делают успехи в улучшении ситуации с обеспечением безопасности.