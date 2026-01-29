Поиск

Трамп объявил о снятии блокады воздушного пространства Венесуэлы

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой вновь открыто.

"Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился об открытии воздушного пространства над Венесуэлой в четверг после телефонного разговора с исполняющей обязанности президента страны Делси Родригес, в рамках усилий по возобновлению связей после захвата Николаса Мадуро", - сообщает Bloomberg.

По словам Трампа, он поручил Пентагону и министерству транспорта внести необходимые изменения к концу дня, отметив, что Родригес сообщила ему, что власти страны делают успехи в улучшении ситуации с обеспечением безопасности.

США Дональд Трамп Венесуэла воздушное простанство блокада
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп объявил о снятии блокады воздушного пространства Венесуэлы

Трамп сказал, что попросил Путина отказаться от ударов по Киеву на неделю

 Трамп сказал, что попросил Путина отказаться от ударов по Киеву на неделю

Каллас заявила, что в ЕС обсуждают идею о запрете на въезд участникам СВО

 Каллас заявила, что в ЕС обсуждают идею о запрете на въезд участникам СВО

ЕС ввел санкции в отношении российских журналистов и деятелей культуры

 ЕС ввел санкции в отношении российских журналистов и деятелей культуры

OpenAI ведет переговоры о привлечении около $40 млрд от Nvidia, Microsoft и Amazon

 OpenAI ведет переговоры о привлечении около $40 млрд от Nvidia, Microsoft и Amazon

"Росатом" предложил ОАЭ проекты строительства АЭС большой и малой мощности

ЕС примет санкции против Ирана в связи с подавлением протестов

Суверенный фонд Норвегии получил $247 млрд дохода в 2025 году

 Суверенный фонд Норвегии получил $247 млрд дохода в 2025 году
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8271 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 64 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });