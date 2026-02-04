Председатель КНР поддержал переговоры в Абу-Даби по Украине

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин поддержал проведение консультаций трехсторонней группы Россия-США-Украина по вопросам безопасности в Абу-Даби, заявил помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков после переговоров лидеров России и Китая по видеосвязи.

"Председатель КНР, в частности, поддерживает ведущиеся в Абу-Даби переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности", - сказал Ушаков.

"Наш президент поделился последними оценками усилий по достижению мирного урегулирования украинского конфликта", - добавил он.