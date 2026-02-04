США согласились перенести переговоры с Ираном из Турции в Оман

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Ядерные переговоры между США и Ираном состоятся в пятницу в Омане, сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на арабский источник.

"Переговоры между США и Ираном, как ожидается, состоятся в Омане в пятницу", - написал Равид в соцсети Х.

По его данным, администрация президента США Дональда Трампа согласилась на просьбу Ирана перенести переговоры из Турции в Оман.

Равид отметил, что все еще продолжаются обсуждения того, присоединятся ли арабские и мусульманские страны региона к переговорам в Омане.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что ведется подготовка к ядерным переговорам с США в соответствии с указаниями президента Ирана.

"Планирование переговоров завершено, и продолжаются консультации по окончательному определению места проведения, о котором будет объявлено в ближайшее время", - цитирует Багаи агентство IRNA.

Представитель МИД отметил, что Турция и Оман наряду с другими странами региона предложили принять у себя переговоры.

Как сообщали СМИ, глава МИД Ирана Аббас Аракчи встретится со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и советником американского лидера Джаредом Кушнером в Стамбуле в пятницу.

Источники издания The Jerusalem Post заявили, что к переговорам присоединятся высокопоставленные чиновники, вероятно, министры иностранных дел Катара, Египта, Саудовской Аравии, Омана и Турции.

Портал Axios писал со ссылкой на собственные источники, что Тегеран выступил с требованием изменить место проведения и формат переговоров.

Согласно им, Иран хочет перенести встречу из Стамбула в Оман.

Кроме того, иранская сторона выступает за двусторонние переговоры с США без участия ряда мусульманских стран.

Тегеран и Вашингтон уже провели пять раундов переговоров. Шестой раунд пока не состоялся, поскольку в июне 2025 года Израиль, а затем и США нанесли удары по Ирану.