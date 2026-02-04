Поиск

Euroclear в начале года переведет 1,4 млрд евро доходов от активов РФ в фонд для Украины

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Европейский депозитарий Euroclear по итогам 2025 года получил 5 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов, что на 26% меньше, чем в предыдущем году, говорится в отчете компании. В начале 2026 года 1,4 млрд евро доходов будут переведены в фонд для Украины.

Такую динамику депозитарий объясняет снижением процентных ставок. По итогам 2024 года эти доходы составляли 6,9 млрд евро, в 2023 году - 4,4 млрд евро, в 2022 году - 821 млн евро.

Euroclear отмечает, что по итогам 2025 год 3,3 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов будут направлены в европейский фонд для Украины. Первый платеж на 1,6 млрд евро был переведен в июле 2025 года, второй платеж в размере около 1,4 млрд евро ожидается в начале 2026 года.

Налоговые выплаты с доходов, полученных от российских активов, в 2025 году составили 1,1 млрд евро.

Euroclear оценивает потери своего дохода от бизнеса в 2025 году, к которым привели санкции и ответные меры со стороны России, в размере 34 млн евро, прямые расходы - в 113 млн евро. Также в связи "с существенными рисками и неопределенностями" депозитарий создал резерв в размере 342 млн евро, тем самым прямые издержки из-за антироссийских санкций и ответных мер, учитываемые в отчетности Euroclear, выросли до 455 млн евро.

В отчете Euroclear отметил начало процесса в Арбитражном суде Москвы по иску Банка России, обратив внимание, что он проходит в закрытом режиме. "Euroclear будет отстаивать свою позицию в соответствии со своими обязательствами обеспечивать стабильность рынка и защищать интересы своих клиентов на протяжении всего процесса", - говорится в отчете.

На конец декабря 2025 года баланс Euroclear составлял 222 млрд евро, из которых 195 млрд евро приходятся на российские активы, находящиеся под санкциями.

