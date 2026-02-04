Поиск

Сухогруз Baltic Spirit с российской командой направлен на таможенный досмотр в Таллин

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Задержанный в водах Эстонии у острова Найссаар сухогруз Baltic Spirit направлен на таможенный досмотр в Таллин, сообщил налогово-таможенный департамент Эстонии.

"В настоящее время на борту контейнеровоза находятся подразделение K-Command и сотрудники следственного отдела налогово-таможенной службы. Судно ожидает освобождения причала", - говорится в сообщении.

Судно Baltic Spirit под флагом Багамских островов следовало из Эквадора в Петербург с командой из 23 человек, все они - граждане России. Судно вошло в эстонские воды для заполнения бункеров и было задержано 3 февраля в 17:10 (18:10 по Москве) в ходе совместной операции сотрудников налогово-таможенного департамента, полиции и ВМС.

Сухогруз задержали по подозрению в контрабанде. По информации ВМС Эстонии, оно не входит в состав российского "теневого флота" и не подпадает под санкции Евросоюза.

