Убийца экс-премьера Японии Синдзо Абэ обжаловал пожизненный приговор

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Бывший военный Тэцуя Ямагами, приговоренный к пожизненному заключению за убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ, подал апелляцию на решение, вынесенное судом первой инстанции, передает агентство "Киодо".

Согласно публикации, Ямагами в среду подал в Окружной суд Нары прошение об обжаловании вынесенного в январе приговора.

"Киодо" обращает внимание, что суд приговорил Ямагами к пожизненному заключению, "как того требовала прокуратура, отклонив аргумент защиты о том, что его трагическое детство должно быть учтено при определении приговора".

Окружной суд Нары 21 января приговорил 45-летнего Тэцуя Ямагами к пожизненному заключению за убийство экс-премьера.

Ямагами признан виновным в том, что 8 июля 2022 года он из самодельного оружия застрелил Абэ, который выступал на политическом мероприятии в городе Нара.

Пожизненного заключения для обвиняемого требовала прокуратура. В свою очередь адвокаты Ямагами просили тюремного заключения сроком не более 20 лет. Они заявляли, что их клиент является жертвой "насилия, связанного с религией", и заслуживает шанса на реабилитацию.

Ямагами признал все обвинения, включая убийство, и принес извинения семье Абэ.

Абэ скончался в больнице 8 июля 2022 года после покушения на него в городе Нара на предвыборном митинге. Подозреваемый в нападении Ямагами был задержан полицией на месте происшествия, у него изъяли оружие. Он заявил полиции, что Абэ якобы был связан с религиозной организацией "Церковь объединения", которую он ненавидел. Мать Ямагами пожертвовала этой организации значительные финансовые средства, в результате семья оказалась в бедственном положении. В связи с этим Ямагами готовился к тому, чтобы убить бывшего премьера.

