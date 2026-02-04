Что случилось этой ночью: среда, 4 февраля

Трамп подписал законопроект о финансировании правительства, руководителю сауны в Прокопьевске предъявили обвинение, в РФ выявили завозной случай лихорадки чикунгунья

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Руководителю сауны в Прокопьевске Кемеровской области, где в результате пожара погибли пятеро подростков, предъявили обвинение, решается вопрос о его аресте, сообщили в СУ СКР по Кузбассу.

- Президент США подписал прекращающий шатдаун законопроект о финансировании правительства. До этого документ одобрила Палата представителей: его поддержали 217 конгрессменов, против высказались 214. Финансирование правительства было частично прекращено с 31 января.

- Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин сдержал свое слово - в течение недели Россия не наносила ударов по городам Украины.

- Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что его встреча с Трампом завершилась позитивно, лидеры увидели новый путь в отношениях двух стран.

- Бывший военный Тэцуя Ямагами, приговоренный к пожизненному заключению за убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ, обжаловал приговор, сообщило "Киодо".

- В России зарегистрирован завозной случай лихорадки чикунгунья, заболевшая госпитализирована, сообщил Роспотребнадзор.

- Страны НАТО в контексте событий вокруг Гренландии начали планирование оборонной миссии Arctic Sentry по укреплению безопасности в Арктике, сообщил телеканал RTBF.