Поиск

Что случилось этой ночью: среда, 4 февраля

Трамп подписал законопроект о финансировании правительства, руководителю сауны в Прокопьевске предъявили обвинение, в РФ выявили завозной случай лихорадки чикунгунья

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Руководителю сауны в Прокопьевске Кемеровской области, где в результате пожара погибли пятеро подростков, предъявили обвинение, решается вопрос о его аресте, сообщили в СУ СКР по Кузбассу.

- Президент США подписал прекращающий шатдаун законопроект о финансировании правительства. До этого документ одобрила Палата представителей: его поддержали 217 конгрессменов, против высказались 214. Финансирование правительства было частично прекращено с 31 января.

- Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин сдержал свое слово - в течение недели Россия не наносила ударов по городам Украины.

- Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что его встреча с Трампом завершилась позитивно, лидеры увидели новый путь в отношениях двух стран.

- Бывший военный Тэцуя Ямагами, приговоренный к пожизненному заключению за убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ, обжаловал приговор, сообщило "Киодо".

- В России зарегистрирован завозной случай лихорадки чикунгунья, заболевшая госпитализирована, сообщил Роспотребнадзор.

- Страны НАТО в контексте событий вокруг Гренландии начали планирование оборонной миссии Arctic Sentry по укреплению безопасности в Арктике, сообщил телеканал RTBF.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 4 февраля

США согласились перенести переговоры с Ираном из Турции в Оман

Убийца экс-премьера Японии Синдзо Абэ обжаловал пожизненный приговор

Трамп заявил, что США прямо сейчас ведут переговоры с Ираном

 Трамп заявил, что США прямо сейчас ведут переговоры с Ираном

Трамп подписал прекращающий шатдаун законопроект о финансировании правительства

Трамп заявил, что Путин сдержал обещание о приостановке ударов по украинским городам

 Трамп заявил, что Путин сдержал обещание о приостановке ударов по украинским городам

Палата представителей США одобрила законопроект, прекращающий шатдаун

 Палата представителей США одобрила законопроект, прекращающий шатдаун

Эстонские власти задержали контейнеровоз, направлявшийся в РФ

НАТО готовит оборонную миссию в Арктике на фоне событий вокруг Гренландии

 НАТО готовит оборонную миссию в Арктике на фоне событий вокруг Гренландии

Американский истребитель сбил иранский дрон над Аравийским морем
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8313 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 259 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });