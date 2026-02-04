МВД Италии очертило полномочия агентов ICE на Олимпиаде в Милане

Протест против агентов ICE на Олимпиаде в Милане Фото: Maja Hitij/Getty Images

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) не будут играть никакой роли и не смогут проводить оперативную работу на предстоящих зимних Олимпийских играх в Италии, заявил в парламенте за два дня до открытия Игр министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтезонде. Об этом сообщают западные СМИ.

"Подразделение ICE - Служба расследований внутренней безопасности (HSI) - будет работать только в составе американских дипломатических миссий, они не являются оперативными агентами, и не обладают исполнительными функциями, - сказал глава МВД. - ICE не осуществляет и никогда не сможет осуществлять оперативную полицейскую деятельность на территории Италии".

HSI является подразделением ICE, агенты которого работают за пределами США с целью борьбы с наркотрафиком и терроризом, их задача предотвращать угрозу внутренней безопасности США или их союзников.

Итальянские власти готовят крупную операцию по обеспечению безопасности Олимпиады, на нее приедут мировые лидеры, включая вице-президента США Джей Ди Вэнса, который посетит церемонию открытия в Милане 6 февраля.

Ранее в США прокатилась волна массовых протестов в связи с гибелью медбрата Алекса Претти и американки Рене Николь Гуд во время рейдов против нелегалов, которые проводила ICE. В Италии протесты начались, когда стало известно, что США планируют направить агентов ICE в Милан на Олимпиаду.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал миграционную политику предыдущего президента Джо Байдена и его администрации. По его мнению, США из-за наплыва нелегальных мигрантов могут превратиться в "Венесуэлу на стероидах". В преддверии выборов 2024 года Трамп пообещал ужесточить политику в отношении лиц, нелегально попадающих в США.