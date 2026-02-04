Молдавия получит от США $36,5 млн на укрепление национальной безопасности

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Молдавия получит $36,5 млн на укрепление национальной безопасности, страна упоминается в Законе о нацбезопасности и ассигнованиях Госдепартамента США, который принят Конгрессом США и подписан президентом Дональдом Трампом, сообщает в среду пресс-служба МИД республики.

"Это решение отражает высокий уровень доверия и зрелость партнерства в сфере безопасности между Республикой Молдова и Соединенными Штатами Америки, а также неизменную приверженность США поддержке Республики Молдова в региональном контексте, отмеченном многочисленными вызовами", - отмечается в сообщении.

Средства будут направлены на ключевые области, в том числе на обеспечение энергетической и кибернетической безопасности, укрепление устойчивости и другие приоритеты, связанные с национальной безопасностью.