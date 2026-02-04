Делегации США, России и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Делегации США, России и Украины завершили в среду первый день очередного раунда консультаций в Абу-Даби по теме украинского урегулирования, сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид.

Журналист написал в соцсети X со ссылкой на источник, что трехсторонние контакты возобновятся в четверг поздним утром по местному времени.

Ранее в среду МИД ОАЭ сообщил, что на переговорах в Абу-Даби присутствуют спецпосланник президента США Стив Уиткофф, бизнесмен, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и министр армии США Дэниел Дрисколл. Все они видны на фотографиях, опубликованных министерством с места проведения встречи.

Российскую делегацию, как сообщалось, возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Среди украинских переговорщиков на фото виден, в частности, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Первый раунд трехсторонних переговоров РФ-США-Украина в Абу-Даби прошел 23-24 января. Axios со ссылкой на неназванные американские официальные лица передавал, что переговоры прошли хорошо, стороны обсудили все спорные вопросы. По информации собеседника портала, делегации обсудили тему Донбасса, ЗАЭС, меры по деэскалации, которые потребуются после завершения конфликта.





