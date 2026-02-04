Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели переговоры по телефону, сообщает в среду китайский телеканал CGTN.

Подробности разговора не приводятся.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле были заранее проинформированы о готовящемся разговоре Си Цзиньпина с Трампом.

Об этом Песков сказал "Интерфаксу", отвечая на вопрос, сообщал ли председатель КНР президенту России о планах провести в среду разговор с американским лидером.

До контакта с Трампом состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина в формате видеоконференции.