Сийярто раскритиковал политику Запада в отношении России и Украины

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подверг критике позицию руководства Запада в отношении России, отметив, что Будапешт, напротив, оставляет каналы связи с Москвой открытыми.

"Венгрия - единственная страна в НАТО, которая не финансирует войну, и единственная в ЕС, которая не передает вооружение Украине. Мы оставляем каналы коммуникации с Россией открытыми, поскольку понимаем, что ни одна война в истории не заканчивалась на поле боя. Когда вы отказываетесь контактировать с одним из участников конфликта, а Европа делает именно так - вы теряете вес и значение", - сказал он в видеообращении, которое выложил в соцсети.