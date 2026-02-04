В Саудовской Аравии построят самое высокое здание в мире

Фото: minmud.co

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Саудовской Аравии планируют построить башню Rise Tower. Высота здания составит 2000 метров, что более чем в два раза превзойдет нынешнего рекордсмена – небоскреб Бурдж-Халифа, расположенный в Дубае (ОАЭ).

На 678 этажах комплекса разместятся роскошные отели, элитные рестораны, панорамные смотровые площадки и бизнес-центры премиум-класса.

Небоскреб станет центральным элементом программы Vision 2030 в северной части Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии, пишет Time Out Dubai. Это - программа по уменьшению нефтезависимости Саудовской Аравии, диверсификации её экономики и развитию государственного здравоохранения, образования, инфраструктуры, рекреационной сферы и туризма. Она является частью стратегии по развитию туристической привлекательности и модернизации городской инфраструктуры королевства.

В рамках градостроительной программы планируется не только возведение двухкилометровой башни, но и строительство километрового небоскреба в Джидде, втором по величине городе в Саудовской Аравии.