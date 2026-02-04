Поиск

Страны ЕС согласовали правовую основу для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в среду о согласовании позиции государств-членов Евросоюза по правовой основе реализации политического решения Европейского совета о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

"Сегодняшнее соглашение показывает, что ЕС продолжает действовать решительно в поддержку Украины и ее народа. (...) В то же время мы посылаем четкий сигнал о том, что суверенитет и территориальная целостность государств должны полностью соблюдаться в соответствии с международным правом", - заявил министр финансов председательствующего в Совете ЕС Кипра Макис Керавнос.

Как сообщается в опубликованном коммюнике, теперь совет будет "стремиться к скорейшему заключению соглашения с Европейским парламентом, чтобы первый платеж был произведен в начале второго квартала этого года". Кредит, отмечается в документе, "будет направлен, в частности, на поддержку общего бюджета Украины и оборонных нужд".

Согласованный кредит будет финансироваться за счет заимствований ЕС на рынках капитала и обеспечиваться бюджетом ЕС. Он станет подлежащим погашению "только после того, как Россия выплатит Украине военные репарации". Кроме того, заявляют в Брюсселе, "финансирование поможет укрепить европейскую и украинскую оборонную промышленность".

При этом уточняется, что данное решение "было принято в рамках расширенной процедуры сотрудничества с участием 24 государств-членов".

В коммюнике объясняется, что ЕС предоставит Украине финансирование двумя способами: 30 млрд евро будут предоставлены в качестве макроэкономической поддержки Украине, направленной через макрофинансовую помощь или реализованной через Украинский фонд – специальный инструмент ЕС для предоставления Украине стабильной и предсказуемой финансовой поддержки.

60 млрд евро будут направлены на поддержку потенциала Украины в инвестировании в оборонно-промышленный потенциал и закупку военной техники. "Финансирование обеспечит Украине крайне важный и своевременный доступ к продукции как украинской, так и европейской оборонной промышленности", - рассчитывают в ЕС.

ЕС Евросоюз Украина
