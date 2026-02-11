Президент Мексики заявила, что не получала информации о дронах на границе с США

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила в среду, что ей не поступала информация о применении БПЛА в пограничных районах с США.

"Никакой информации об использовании дронов вдоль границы США нет", - приводит Associated Press слова Шейнбаум, сказанные на пресс-конференции.

Ранее в среду телеканал CNN со ссылкой на источник сообщал, что дроны одного из мексиканских наркокартелей вошли в воздушное пространство США, что привело к временному запрету полетов для гражданских бортов над Эль-Пасо, штат Техас.

Шейнбаум отметила, что если у властей США есть дополнительная информация о возможных инцидентах, им следует связаться с правительством Мексики.

"Нет нужды в спекуляциях, мы получим информацию и, как всегда, продолжим постоянный обмен данными с США", - отметила президент.

Она добавила, что позже в среду министры обороны и ВМС Мексики встретятся с представителями Северного командования ВС США в Вашингтоне. На встрече также будут присутствовать представители других стран.

Президент уточнила, что министр безопасности Мексики Омар Гарсиа Арфуч, который возглавляет в правительстве борьбу с наркокартелями, также встретится в четверг с представителями американских органов безопасности.