Ford зафиксировал рекордный квартальный убыток
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor зафиксировал самый значительный квартальный убыток в своей истории из-за ранее анонсированных масштабных списаний, связанных с бизнесом по выпуску электромобилей.

Как говорится в пресс-релизе Ford, чистый убыток в октябре-декабре 2025 года составил $11,1 млрд по сравнению с прибылью в размере $1,8 млрд за аналогичный период предыдущего года.

В декабре компания сообщила, что списания в Model e, убыточном подразделении электромобилей, составят порядка $19,5 млрд. Дополнительный ущерб в размере $900 млн компании нанесли импортные пошлины.

Прибыль без учета разовых факторов составила 13 центов на акцию. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков предусматривал 18 центов на акцию.

Квартальная выручка автопроизводителя сократилась на 5% до $45,9 млрд. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $43,6 млрд.

По итогам минувшего года в целом Ford получила чистый убыток в размере $8,2 млрд против прибыли в $5,9 млрд в 2024 году. Выручка повысилась на 1% до $187,3 млрд.

В октябре-декабре компания поставила 1,083 млн автомобилей против 1,188 млн за аналогичный период годом ранее. За год поставки просели на 2%, до 4,395 млн машин.

Согласно прогнозу Ford, в 2026 году показатель скорректированной EBIT составит $8-10 млрд по сравнению с $6,8 млрд в прошлом году, скорректированный свободный денежный поток – $5-6 млрд против $3,5 млрд.

Ford планирует капиталовложения в $9,5-10,5 млрд на текущий год.

Совет директоров компании одобрил выплату квартальных дивидендов в размере $0,15 на акцию. Выплата состоится 2 марта, реестр акционеров закрывается 13 февраля.

Акции Ford подорожали на 0,7% на дополнительных торгах во вторник. За последние 12 месяцев рыночная стоимость компании выросла почти в полтора раза до $54,15 млрд.

