Больше половины британцев считают, что премьер Стармер должен уйти в отставку

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Более 50% британцев заявили, что премьер-министр Кир Стармер должен уйти в отставку на фоне скандала по делу финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает в среду Politico.

По данным опроса Public First, 52% респондентов выступают за отставку премьера, еще 19% считают, что он должен остаться, но в отставку должны уйти его советники. Только 15% опрошенных заявили, что Стармер должен продолжить работу вместе с советниками, а еще 14% не смогли ответить на вопрос.

При этом среди тех, кто высказался за отставку премьера, 47% заявили, что на их позицию повлиял не только скандал с Эпштейном, но и другие действия Стармера.

Скандал связан с Питером Мандельсоном, которого Стармер назначил послом Великобритании в США. В сентябре 2025 года его отправили в отставку как раз из-за связей с Эпштейном.

В Public First также спросили, считают ли респонденты, что у Стармера было достаточно информации о связях Эпштейна и Мандельсона, чтобы понимать, что его назначение было бы плохой идеей, и 62% ответили утвердительно. Всего 21% посчитал, что премьер не был в курсе этих связей.

Опрос проводился с 6 по 9 февраля, в нем приняли участие 2 042 человека.

В конце января Минюст США опубликовал почти 3 миллиона дополнительных материалов по делу Эпштейна, которого обвиняли в торговле детьми, организации проституции, в том числе с участием несовершеннолетних, и изнасиловании 14-летней девочки. В 2019 году финансиста обнаружили мертвым в тюремной камере, судмедэксперты назвали причиной его смерти самоубийство, однако многие до сих пор сомневаются в этой версии. Дело Эпштейна привлекло всеобщее внимание, так как считается, что он в свое время близко общался со многими богатыми и высокопоставленными людьми, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Среди упоминаемых в файлах людей - далеко не только граждане США. В частности, в них есть подробности о многолетней дружбе Эпштейна с Мандельсоном. При этом британец заверил, что ничего не знал о совершенных Эпштейном преступлениях.