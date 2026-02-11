FT сообщила о планировании Киевом под давлением США выборов президента и референдума по мирной сделке с РФ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Власти Украины приступили к планированию президентских выборов, а также референдума по мирному соглашению с Россией, пишет в среду издание Financial Times со ссылкой на источники.

"Украина начала планирование выборов президента вместе с референдумом по мирной сделке с Россией после того, как администрация президента США Дональда Трампа надавила на Киев с тем, чтобы он провел оба голосования к 15 мая, иначе Украина рискует потерять предложенные США гарантии безопасности", - говорится в сообщении.

По словам собеседников газеты, президент Украины Владимир Зеленский намерен объявить 24 февраля о планах провести президентские выборы и референдум.

При этом ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заверил, что Вашингтон не назначает точную дату, до которой нужно добиться разрешения кризиса на Украине. По его словам, устанавливать конечные сроки в нынешних условиях - "очень опасное" решение.

На прошлой неделе в Абу-Даби проходил очередной раунд переговоров между делегациями США, России и Украины.

7 февраля президент США заявил, что переговоры по Украине идут очень хорошо и в результате может что-то произойти.