Что случилось этой ночью: среда, 11 февраля

"Домодедово" ждет реструктуризация, стрельба в школе Тамблер Риджа, США выдали лицензии на добычу нефти и газа в Венесуэле

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Аэропорт "Шереметьево" после оформления в собственность "Домодедово" проведет его управленческую реструктуризацию и подготовит модель развития, сообщил гендиректор Михаил Василенко. У аэропорта будет свой совет директоров и менеджмент, которым предстоит вывести предприятие на безубыточность. Сейчас в периметре управления "Домодедово" находятся 25 организаций с отдельными управленческими контурами. Возможные решения по их консолидации Василенко не раскрыл.

- Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о массированной атаке БПЛА на регион. В Волжском повреждения получил многоэтажный дом, на юге Волгограда загорелся завод. Также в ночь на среду были атакованы 12 городов и районов Ростовской области.

- Десять человек погибли, не менее 25 пострадали в результате стрельбы в школе города Тамблер Ридж в канадской провинции Британская Колумбия. Предполагаемый нападавший покончил с собой.

- Дональд Трамп в интервью Fox Business заявил, что Тегеран хочет заключить сделку с Вашингтоном, но США устроит только та сделка, которая лишит Иран ядерной и ракетной программы.

- Минфин США выдал генеральные лицензии на операции, связанные с добычей нефти и газа в Венесуэле.

- Росавиация в течение ночи вводила ограничения на полеты в аэропортах Чебоксар, Калуги, Казани, Саратова, Волгограда, Ульяновска, Нижнекамска. К утру часть из них сняли.

