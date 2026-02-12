Поиск

Звезда "Бухты Доусона" Ван Дер Бик умер в возрасте 48 лет

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Американский актер Джеймс Ван Дер Бик, известный по главной роли в сериале "Бухта Доусона", умер на 49-м году жизни, пишет The Guardian.

В ноябре 2024 года Ван Дер Бик рассказал, что у него диагностирован рак кишечника. В 2025 году актер объявил о планах продать на аукционе часть личных вещей и реквизита из проектов, в которых он участвовал, чтобы оплатить лечение.

Ван Дер Бик родился в 1977 году в Коннектикуте. В детстве он получил травму головы во время игры в футбол, после чего врачи рекомендовали ему воздержаться от занятий спортом в течение года. Это стало поводом для его увлечения актерским мастерством. Широкую известность Ван Дер Бик получил в 1998 году после выхода "Бухты Доусона". В том же году журнал People включил его в список самых красивых людей мира.

У актера остались жена и шестеро детей.

