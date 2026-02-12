Монголия готова запустить рейсы Улан-Батор - Москва с коммерческой посадкой в Красноярске

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Власти Монголии и России договорились о запуске авиасообщения между Улан-Батором и Москвой транзитом через Красноярск, сообщает государственное информагентство "Монцамэ" со ссылкой на министра транспорта и автомобильных дорог Борхуугийна Дэлгэрсайхана.

"Для осуществления рейса по данному маршруту назначена компания Aero Mongolia. В вопросе, связанном с коммерческой посадкой в городе Красноярске, важна поддержка Федерального собрания РФ для решения таможенных вопросов", - говорится в сообщении.

Сроки начала полетов не уточняются.

Aero Mongolia выполняет внутренние и международные рейсы. В числе международных направлений авиакомпании - Хух-Хото в Китае, а также Новосибирск и Иркутск. Флот авиакомпании состоит из самолетов Embraer и Airbus.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар обсудили возможность запуска авиасообщения между столицами двух стран в 2026 году. В результате, в том числе, может быть создан большой поток рейсов из России через Улан-Батор в Юго-Восточную Азию.