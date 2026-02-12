Поиск

Монголия готова запустить рейсы Улан-Батор - Москва с коммерческой посадкой в Красноярске

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Власти Монголии и России договорились о запуске авиасообщения между Улан-Батором и Москвой транзитом через Красноярск, сообщает государственное информагентство "Монцамэ" со ссылкой на министра транспорта и автомобильных дорог Борхуугийна Дэлгэрсайхана.

"Для осуществления рейса по данному маршруту назначена компания Aero Mongolia. В вопросе, связанном с коммерческой посадкой в городе Красноярске, важна поддержка Федерального собрания РФ для решения таможенных вопросов", - говорится в сообщении.

Сроки начала полетов не уточняются.

Aero Mongolia выполняет внутренние и международные рейсы. В числе международных направлений авиакомпании - Хух-Хото в Китае, а также Новосибирск и Иркутск. Флот авиакомпании состоит из самолетов Embraer и Airbus.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар обсудили возможность запуска авиасообщения между столицами двух стран в 2026 году. В результате, в том числе, может быть создан большой поток рейсов из России через Улан-Батор в Юго-Восточную Азию.

Монголия Улан-Батор Москва Красноярск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Спикер парламента Киргизии подал в отставку

Что случилось этой ночью: четверг, 12 февраля

Торговое соглашение между США и Китаем может быть продлено еще на год

 Торговое соглашение между США и Китаем может быть продлено еще на год

Министры обороны стран НАТО в четверг встретятся в Брюсселе

 Министры обороны стран НАТО в четверг встретятся в Брюсселе

Трамп на встрече с Нетаньяху настоял на продолжении переговоров с Ираном

Дроны мексиканского наркокартеля нарушили воздушное пространство США

В Киргизии задержаны инициаторы требования досрочных президентских выборов
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 37 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8382 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 131 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 271 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });