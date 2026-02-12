Поиск

Генсек НАТО заявил, что США делают все необходимое для урегулирования на Украине

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте положительно оценил действия Вашингтона в рамках украинского урегулирования.

"Я, действительно, думаю, что США делают то, что нужно, в том, что касается Украины", - сказал Рютте в четверг в ходе общения с журналистами перед встречей глав Минобороны стран-членов альянса.

"США играют ведущую роль в усилиях по поискам мирного решения. Существует только одна страна, самая могущественная в мире, США, которая может это сделать", - подчеркнул генсек НАТО.

По его словам, "несправедливо" говорить, что нынешняя администрация США оказывает недостаточное давление на Россию, чтобы добиться украинского урегулирования. В частности, в этом контексте он напомнил о введенных Вашингтоном в прошлом году санкциях против российской нефтяной сферы.

Марк Рютте НАТО США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Почти 900 тыс. домохозяйств во Франции остались без света из-за шторма

Спикер парламента Киргизии подал в отставку

Что случилось этой ночью: четверг, 12 февраля

Торговое соглашение между США и Китаем может быть продлено еще на год

 Торговое соглашение между США и Китаем может быть продлено еще на год

Министры обороны стран НАТО в четверг встретятся в Брюсселе

 Министры обороны стран НАТО в четверг встретятся в Брюсселе

Трамп на встрече с Нетаньяху настоял на продолжении переговоров с Ираном

Дроны мексиканского наркокартеля нарушили воздушное пространство США

В Киргизии задержаны инициаторы требования досрочных президентских выборов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8383 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 132 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 37 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 271 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });