Генсек НАТО заявил, что США делают все необходимое для урегулирования на Украине

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте положительно оценил действия Вашингтона в рамках украинского урегулирования.

"Я, действительно, думаю, что США делают то, что нужно, в том, что касается Украины", - сказал Рютте в четверг в ходе общения с журналистами перед встречей глав Минобороны стран-членов альянса.

"США играют ведущую роль в усилиях по поискам мирного решения. Существует только одна страна, самая могущественная в мире, США, которая может это сделать", - подчеркнул генсек НАТО.

По его словам, "несправедливо" говорить, что нынешняя администрация США оказывает недостаточное давление на Россию, чтобы добиться украинского урегулирования. В частности, в этом контексте он напомнил о введенных Вашингтоном в прошлом году санкциях против российской нефтяной сферы.