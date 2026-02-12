Поиск

ВВП Великобритании в IV квартале вырос на 0,1% кв/кв, хуже прогноза

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Экономика Великобритании в четвертом квартале 2025 года выросла на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по предварительным данным Национального статистического управления (ONS).

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,2%, сообщает Trading Economics.

Рост в производственной отрасли в октябре-декабре составил 1,2%. В строительном секторе было зафиксировано снижение на 2,1%, в сфере услуг показатель не изменился.

Потребительские расходы увеличились на 0,2%, государственные - на 0,4%. При этом валовые капиталовложения компаний сократились на 0,1%.

Экспорт уменьшился на 0,6%, импорт вырос на 0,8%.

Относительно того же периода 2024 года ВВП страны в четвертом квартале увеличился на 1%.

По итогам 2025 года экономика Великобритании выросла на 1,3% после подъема на 1,1% в предыдущий год.

Великобритания
