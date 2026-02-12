Поиск

Во Франции 850 тыс. домохозяйств остались без электроснабжения из-за шторма

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Обрушившийся на юг Франции шторм "Нильс" привел к отключению электричества в 850 тыс. домохозяйств, сообщает в четверг телеканал БФМ-ТВ.

Наиболее сложная ситуация зафиксирована в регионе Новая Аквитания, где без света остались 485 тыс. домохозяйств, и в Окситании, где подача электричества отсутствует в 318 тыс. жилых объектов.

В Новой Аквитании из-за стихийного бедствия погиб один мужчина: на его грузовик упало дерево.

В 32 департаментах Франции действует предупреждение о повышенном - "оранжевом" - уровне погодной опасности из-за ливней и риска наводнений. В пяти департаментах ввели "красный", самый высокий уровень погодной опасности, из-за риска схода лавин, сильных порывов ветра и наводнений.

Непогода привела к отмене многих поездов и затруднила движение на автомобильных дорогах. Кроме того, закрыли ряд горнолыжных курортов в Альпах.

В ночь на четверг скорость порывов ветра в регионе достигала 162 км/ч.

