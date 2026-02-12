Поиск

Сотни авиарейсов Lufthansa отменены в ФРГ из-за забастовки

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила в четверг сотни рейсов в аэропортах Германии в связи с забастовкой пилотов и экипажей, сообщает агентство Bloomberg.

По оценкам Ассоциации немецких аэропортов, отмены затрагивают примерно 460 рейсов и около 70 тыс. пассажиров.

В частности, согласно сайту аэропорта Франкфурта-на-Майне, отменены запланированные на четверг рейсы авиакомпании в ряд городов Европы, в частности в Барселону и Белград.

Агентство отмечает, что забастовка проходит на фоне неудачных переговоров руководства Lufthansa и профсоюза пилотов Vereinigung Cockpit, касающихся пенсионных выплат, а также с профсоюзом бортпроводников UFO по трудовым условиям.

На сайте Lufthansa размещено сообщение о том, что пассажиры, чьи рейсы затронет забастовка, могут перебронировать билеты. В авиакомпании также призвали заранее проверять статус рейса перед тем, как отправиться в аэропорт.

Lufthansa Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Таиланде хотят вдвое сократить срок безвизового пребывания для туристов из РФ

Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки пяти украинских ракет "Фламинго"

Почти 900 тыс. домохозяйств во Франции остались без света из-за шторма

Спикер парламента Киргизии подал в отставку

Что случилось этой ночью: четверг, 12 февраля

Торговое соглашение между США и Китаем может быть продлено еще на год

 Торговое соглашение между США и Китаем может быть продлено еще на год

Министры обороны стран НАТО в четверг встретятся в Брюсселе

 Министры обороны стран НАТО в четверг встретятся в Брюсселе

Трамп на встрече с Нетаньяху настоял на продолжении переговоров с Ираном

Дроны мексиканского наркокартеля нарушили воздушное пространство США
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 38 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 272 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8388 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 132 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });