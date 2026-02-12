Сотни авиарейсов Lufthansa отменены в ФРГ из-за забастовки

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила в четверг сотни рейсов в аэропортах Германии в связи с забастовкой пилотов и экипажей, сообщает агентство Bloomberg.

По оценкам Ассоциации немецких аэропортов, отмены затрагивают примерно 460 рейсов и около 70 тыс. пассажиров.

В частности, согласно сайту аэропорта Франкфурта-на-Майне, отменены запланированные на четверг рейсы авиакомпании в ряд городов Европы, в частности в Барселону и Белград.

Агентство отмечает, что забастовка проходит на фоне неудачных переговоров руководства Lufthansa и профсоюза пилотов Vereinigung Cockpit, касающихся пенсионных выплат, а также с профсоюзом бортпроводников UFO по трудовым условиям.

На сайте Lufthansa размещено сообщение о том, что пассажиры, чьи рейсы затронет забастовка, могут перебронировать билеты. В авиакомпании также призвали заранее проверять статус рейса перед тем, как отправиться в аэропорт.