В Таиланде хотят вдвое сократить срок безвизового пребывания для туристов из РФ

Предлагаемые меры могут коснуться граждан еще из 92 стран

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Власти Таиланда планируют сократить срок безвизового пребывания в стране для иностранных туристов, включая российских, с 60 до 30 дней, сообщают местные СМИ.

Правительство Таиланда планирует пересмотреть действующие правила въезда в страну, включая 60-дневный безвизовый режим для туристов из 93 стран. В министерстве туризма и спорта заверяют, что сокращение срока безвизового пребывания вдвое не повлияет на туризм, поскольку подавляющее большинство иностранных туристов находятся в Таиланде менее месяца.

"Это изменение не должно повлиять на туризм, поскольку иностранные туристы в среднем проводят в Таиланде не более 21 дня. Если они хотят остаться дольше 30 дней, они могут просто подать заявку на продление, как обычно", - сообщила секретарь министерства туризма и спорта страны Наттрия Тавеевонг.

Цель этой меры, как пишут тайские СМИ, - убрать лазейки в законе, которые позволяют проводить больше времени в Таиланде представителям организованной преступности или людям, планирующим совершать незаконные действия.

Программа безвизового въезда, позволяющая иностранцам из 93 стран находиться в Таиланде до 60 дней, начала действовать в середине 2024 года.