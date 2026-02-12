Поиск

В Таиланде хотят вдвое сократить срок безвизового пребывания для туристов из РФ

Предлагаемые меры могут коснуться граждан еще из 92 стран

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Власти Таиланда планируют сократить срок безвизового пребывания в стране для иностранных туристов, включая российских, с 60 до 30 дней, сообщают местные СМИ.

Правительство Таиланда планирует пересмотреть действующие правила въезда в страну, включая 60-дневный безвизовый режим для туристов из 93 стран. В министерстве туризма и спорта заверяют, что сокращение срока безвизового пребывания вдвое не повлияет на туризм, поскольку подавляющее большинство иностранных туристов находятся в Таиланде менее месяца.

"Это изменение не должно повлиять на туризм, поскольку иностранные туристы в среднем проводят в Таиланде не более 21 дня. Если они хотят остаться дольше 30 дней, они могут просто подать заявку на продление, как обычно", - сообщила секретарь министерства туризма и спорта страны Наттрия Тавеевонг.

Цель этой меры, как пишут тайские СМИ, - убрать лазейки в законе, которые позволяют проводить больше времени в Таиланде представителям организованной преступности или людям, планирующим совершать незаконные действия.

Программа безвизового въезда, позволяющая иностранцам из 93 стран находиться в Таиланде до 60 дней, начала действовать в середине 2024 года.

Таиланд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Таиланде хотят вдвое сократить срок безвизового пребывания для туристов из РФ

Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки пяти украинских ракет "Фламинго"

Почти 900 тыс. домохозяйств во Франции остались без света из-за шторма

Спикер парламента Киргизии подал в отставку

Что случилось этой ночью: четверг, 12 февраля

Торговое соглашение между США и Китаем может быть продлено еще на год

 Торговое соглашение между США и Китаем может быть продлено еще на год

Министры обороны стран НАТО в четверг встретятся в Брюсселе

 Министры обороны стран НАТО в четверг встретятся в Брюсселе

Трамп на встрече с Нетаньяху настоял на продолжении переговоров с Ираном

Дроны мексиканского наркокартеля нарушили воздушное пространство США
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 38 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 272 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8388 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 132 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });