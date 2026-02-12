Поиск

Глава Евросовета призвал лидеров ЕС к защите компаний от недобросовестной конкуренции

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Неформальная встреча европейских лидеров в четверг в Бельгии проводится с четким приоритетом укрепления экономического роста в Европе, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

"Это необходимо для нашего процветания, создания качественных рабочих мест и поддержания нашей социально-экономической модели", - сказал Кошта журналистам перед началом совещания глав государств и правительств стран ЕС в историческом замке Алден Бизен в бельгийской провинции Лимбург.

Глава Евросовета назвал четыре наиболее важные темы, которые будут в центре внимания европейских лидеров.

"Во-первых, нам необходимо углубить и завершить развитие нашего единого рынка. Нам необходимо устранить внутренние и бюрократические барьеры", - сказал он.

"Во-вторых, нам необходимо масштабировать наши компании. Для этого нам необходим один динамичный рынок капитала для поддержки наших малых и средних предприятий и стартапов, для масштабирования, инвестирования в инновации и для модернизации нашей экономики. Нам также необходимо масштабировать наши крупные предприятия, потому что нам нужны сильные компании, чтобы конкурировать на мировом рынке", - продолжил Кошта.

Третья задача в нынешнем геоэкономическом контексте, по его словам, заключается в необходимости продолжать очень активную торговую политику и защищать европейские компании "от недобросовестной конкуренции, от экономического принуждения", позволяя им продолжать работу и решая проблему стоимости энергии.

Наконец, отметил председатель Евросовета, "нужно инвестировать больше и эффективнее". Речь идет о государственных и частных инвестициях.

Кошта добавил, что вопрос государственных инвестиций ЕС будет обсуждаться "позже в этом году, в рамках следующего многолетнего бюджета Европейского союза". На данном этапе важно "привлечение частных инвестиций, мобилизация наших сбережений для инвестирования в наши компании и создание более динамичной и процветающей инвестиционной экосистемы", подчеркнул глава Европейского совета.

ЕС Евросовет Антониу Кошта
