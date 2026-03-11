Поиск

В Иране заявили, что не пропустят через Ормузский пролив нефть, которая принесет пользу США

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Иранские военные заявили, что не пропустят через Ормузский пролив нефть, которая принесет пользу США, сообщает в среду телеканал Press TV со ссылкой на представителя военного командования Исламской Республики.

"Мы не позволим даже литру нефти пройти через Ормузский пролив, чтобы это принесло пользу США и их союзникам", - сказал представитель.

Комментируя нынешний уровень цен на нефть в мире, он отметил, что "нельзя снизить цены на нефть и энергоресурсы путем искусственного дыхания".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесут по Ирану гораздо более сильные удары, если Тегеран продолжит блокировать поставки нефти через Ормузский пролив.

Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном, считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Через пролив проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа.

