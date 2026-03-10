Трамп пригрозил Ирану еще большим ударом при остановке поставок нефти через Ормузский пролив

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесут по Ирану гораздо более сильные удары, если Тегеран продолжит блокировать поставки нефти через Ормузский пролив.

"Если Иран предпримет что-либо, что остановит поток нефти в Ормузском проливе, Соединенные Штаты Америки нанесут ему удар в двадцать раз сильнее, чем до сих пор", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он заявил, что США также уничтожат "легко разрушаемые цели, что сделает практически невозможным восстановление Ирана как государства".

"Смерть, огонь и ярость воцарятся над ними. Но я надеюсь и молюсь, чтобы этого не произошло!" - заявил президент США.

Трамп отметил, что его угроза - это "подарок" Китаю и тем странам, что активно используют Ормузский пролив.

Ранее CNN со ссылкой на источник сообщил, что Иран намерен начать требовать плату за безопасность с коммерческих судов в Персидском заливе.