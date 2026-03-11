Поиск

Застрявшие во Вьетнаме туристы должны продлить пребывание в миграционных отделах

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Министерство общественной безопасности Вьетнама предложило застрявшим из-за остановки авиасообщения в ближневосточных странах туристам продлить свое пребывание в региональных миграционных отделах, сообщает посольство России.

"Иностранные граждане могут самостоятельно оформить процедуру продления временного пребывания на 30 дней в миграционных управлениях Ханоя и Хошимина или иных городов и провинций, оплатив сбор в соответствии с установленными правилами", - говорится в сообщении.

При этом туристы должны приобрести авиабилеты по другому маршруту для возвращения домой, а документы на продление временного пребывания должны сопровождаться обращением дипломатического представительства.

"Граждане, которые не оформят продление временного пребывания в соответствии с указанной политикой и допустят просрочку срока пребывания, будут подвергнуты административному наказанию в соответствии с действующим законодательством", - предупредила дипмиссия.

По данным Ассоциации туроператоров России, несколько тысяч российских туристов, которые не смогли вовремя вернуться домой из-за остановки авиасообщения через аэропорты стран Персидского залива, остаются в странах своего пребывания.

