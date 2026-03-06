Поиск

Туроператоры готовы фрахтовать самолеты для вывоза россиян с Ближнего Востока

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Российские туроператоры ведут переговоры с иностранными авиаперевозчиками, чтобы вывезти российских туристов из ОАЭ через третьи страны, сообщил журналистам член правления Российского союза туриндустрии, гендиректор Space Travel Артур Мурадян.

"Ряд операторов сейчас приступает к фрахту воздушных судов за свой счет для вывоза российских граждан на территорию России. Часть провели переговоры с узбекскими перевозчиками, то есть туристы будут эвакуированы из ОАЭ через Узбекистан до России. Мы, например, ведем переговоры с белорусской национальной авиакомпанией, чтобы она забрала какое-то количество россиян, которым мы оплатим перелет и вернем в Москву уже из Белоруссии на регулярных рейсах", - рассказал он.

Как отметил Мурадян, основная цель всех туроператоров на сегодняшний день - как можно скорее вернуть туристов домой.

"Каждые сутки размещения путешественника обходятся в среднем в $100-150 на человека. У нас речь идет о тысячах россиян", - заметил эксперт.

Ранее он сообщил, что к 10 марта убытки туроператоров из-за задержки туристов за рубежом после начала войны достигнут 10 млрд рублей.

РСТ направил письма арабским и российским авиаперевозчикам, выполняющим рейсы между Россией и странами Персидского залива, в которых призвал произвести 100-процентный возврат средств за отмененные билеты без взимания каких-либо штрафов, а также обеспечить максимальную гибкость при бесплатном переоформлении билетов на более поздние даты.

Хроника 28 февраля – 06 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ОАЭ РСТ Узбекистан Артур Мурадян Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Котировки Brent превысили $89 за баррель впервые с апреля 2024 года

Туроператоры готовы фрахтовать самолеты для вывоза россиян с Ближнего Востока

Минтранс ждет завершения вывоза россиян из ОАЭ и Омана до конца недели

Цена на Brent поднялась выше $87 за баррель впервые с июля 2024 года

 Цена на Brent поднялась выше $87 за баррель впервые с июля 2024 года

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 сентября

Туроператоры не успеют вернуть деньги за туры на Ближний Восток за 10 дней

 Туроператоры не успеют вернуть деньги за туры на Ближний Восток за 10 дней

Движение судов в Ормузском проливе остановилось почти полностью

 Движение судов в Ормузском проливе остановилось почти полностью

Нефть Brent подешевела до $84,6 за баррель

 Нефть Brent подешевела до $84,6 за баррель

OFAC выпустил бессрочную лицензию на сделки с германскими "дочками" "Роснефти"

 OFAC выпустил бессрочную лицензию на сделки с германскими "дочками" "Роснефти"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 456 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8589 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 139 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });