Туроператоры готовы фрахтовать самолеты для вывоза россиян с Ближнего Востока

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Российские туроператоры ведут переговоры с иностранными авиаперевозчиками, чтобы вывезти российских туристов из ОАЭ через третьи страны, сообщил журналистам член правления Российского союза туриндустрии, гендиректор Space Travel Артур Мурадян.

"Ряд операторов сейчас приступает к фрахту воздушных судов за свой счет для вывоза российских граждан на территорию России. Часть провели переговоры с узбекскими перевозчиками, то есть туристы будут эвакуированы из ОАЭ через Узбекистан до России. Мы, например, ведем переговоры с белорусской национальной авиакомпанией, чтобы она забрала какое-то количество россиян, которым мы оплатим перелет и вернем в Москву уже из Белоруссии на регулярных рейсах", - рассказал он.

Как отметил Мурадян, основная цель всех туроператоров на сегодняшний день - как можно скорее вернуть туристов домой.

"Каждые сутки размещения путешественника обходятся в среднем в $100-150 на человека. У нас речь идет о тысячах россиян", - заметил эксперт.

Ранее он сообщил, что к 10 марта убытки туроператоров из-за задержки туристов за рубежом после начала войны достигнут 10 млрд рублей.

РСТ направил письма арабским и российским авиаперевозчикам, выполняющим рейсы между Россией и странами Персидского залива, в которых призвал произвести 100-процентный возврат средств за отмененные билеты без взимания каких-либо штрафов, а также обеспечить максимальную гибкость при бесплатном переоформлении билетов на более поздние даты.